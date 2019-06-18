Кремль не получал обращение от редакции "Черновика"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Официальное обращение представителей дагестанского еженедельника "Черновик" о своем сотруднике Абдулмумине Гаджиеве в Кремль не приходило, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

14 июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы. По данным источника в силовых структурах региона, журналиста подозревают в финансировании терроризма, позже эту информацию подтвердили в издании.

Песков признался, что ничего не знает про редакцию "Черновик". "Мы не видели в интернете [обращения редакции в Кремль], мы не можем весь интернет видеть изнутри", - пояснил представитель Кремля. Он добавил, что по официальным каналам обращение также не поступало.