Чупшева сообщила, что стандарт по развитию добровольчества внедрили только три региона

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Стандарт поддержки добровольчества Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрен только в трех из 85 регионов, сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе выступления на пленарном заседании второго Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов в Красногорске Московской области.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов РФ сформировать центры по поддержке добровольчества и предусмотреть другие меры по развитию волонтерского движения. Путин призвал губернаторов разработать программы развития добровольчества, внедрить у себя разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ) стандарт поддержки волонтерства и проводить конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным НКО по аналогии с президентскими грантами. Доклад по этим вопросам глава государства ожидает до 1 сентября 2019 года и далее - раз в полгода.

"Пока не удалось выстроить сеть ресурсных центров в регионах, которые обеспечивали бы эффективное взаимодействие с МВД и с МЧС в регионах. Если мы говорим о стандарте [поддержки добровольцев], в этом году 85 регионов внедряют этот стандарт, все девять шагов, которые абсолютно простые, выполнили только три региона. А срок, обозначенный в поручении, - 1 сентября 2019 года, у коллег осталось два месяца", - сказала Чупшева. При этом она подчеркнула, что если это будет сделано по формальному признаку, чтобы отчитаться, то система не будет работать.

Кроме того, по ее словам, так и не разработаны регламенты взаимодействия различных организаций с добровольцами, что не позволяет Центру поиска пропавших людей проводить, например, в школах и других образовательных учреждениях уроки по профилактике пропажи, а также объяснять детям, как себя вести, если они потерялись. По словам Чупшевой, на форуме необходимо обсудить эту тему и определить, когда это будет сделано.

Гендиректор АСИ также отметила, что так и не удалось разработать механизм, который бы позволял оперативно передавать информацию о пропавшем человеке. "Уже прошло три года, как мы впервые встретились и обсуждали, что нельзя определить местоположение по сигналу телефона, особенно, когда человек пропал в лесу, [но] ничего не сдвинулось с мертвой точки. При всем при том, что мы с министром связи это обсуждали, с министром внутренних дел, с министром по чрезвычайным ситуациям. Вроде бы все понимают необходимость, но пока не удалось предложить механизм, который бы позволил бы быстро передавать информацию очень быстро Центру поиска пропавших людей и добровольцам, которые участвуют в этих поисках", - пояснила она.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин направил приветствие участникам II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов, в котором подчеркнул, что работа волонтеров в поисково-спасательных отрядах достойна глубокого уважения. Глава государства отметил важность развития поисково-спасательного движения в России, а также укрепления взаимодействия добровольцев с правоохранительными ведомствами и бизнес-структурами. Президент выразил надежду, что форум станет площадкой для обсуждения вопросов совершенствования нормативно-правовой базы, создания региональных ресурсных центров для подготовки волонтеров, наращивания сотрудничества добровольческого движения с органами государственной власти, силами гражданской обороны и МЧС.

О стандарте

В региональный стандарт по развитию волонтерства входят принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими организациями, назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе не ниже заместителя главы субъекта РФ, создание совета по вопросам добровольчества при главе региона.

Также стандарт предполагает открытие ресурсных центров, предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям, оказание информационной поддержки и популяризацию добровольчества, подготовку волонтеров и должностных лиц, разработку мер поощрения волонтеров, оценку внедрения стандарта по развитию волонтерства в регионе.

II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит с 18 по 22 июня. Его целью является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК РФ, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".