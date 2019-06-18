Председатель ВС поддержал законопроект об отказе от защитных кабин для подсудимых в судах

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Верховный суд России поддерживает предложение Совета Федерации об отказе от защитных кабин для подсудимых в судах, сообщил во вторник журналистам председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

"Мы поддерживаем решения, предложения, которые были озвучены в Совете Федерации. Правосудие можно осуществлять без клеток. Мы с этим согласны, поддерживаем", - сказал Лебедев на полях XIV совещания председателей верховных судов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом".

Законопроект был подержан Генпрокуратурой, в целом его концепцию поддержал и министр юстиции Александр Коновалов. В Верховном суде также поддерживали инициативу. Окончательное решение Госдумой пока не принято.