Сергиево-Посадский хлебокомбинат оштрафовали на 50 тыс. рублей за невыплату зарплаты

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сергиево-Посадский хлебокомбинат привлечен к административному штрафу в размере 50 тыс. рублей за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Марина Каурова.

"В связи с нарушениями трудового законодательства по постановлениям Сергиево-Посадской городской прокуратуры к административной ответственности привлечены АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее привлеченным к административной ответственности) и его гендиректора по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата зарплаты). Юрлицу назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей", - сообщила Каурова.

По ее словам, гендиректору назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура внесла представление руководству хлебокомбината с требованием устранить нарушения закона. По заявлениям надзорного ведомства мировой судья вынес судебные приказы о взыскании невыплаченной зарплаты работникам. Сейчас приказы направлены судебным приставам.

Во вторник в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили ТАСС, что по факту невыплаты зарплаты с января этого года работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината на 14 млн рублей возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела по факту не выплаты зарплаты работникам хлебокомбината на контроль.

Позднее во вторник пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона сообщила, что глава области поручил вице-премьеру региона Вадиму Храмову, курирующему инвестиционный блок, выехать на хлебокомбинат в Сергиево-Посадском районе и разобраться в ситуации с задолженностью заработной платы. Вопрос должен быть решен в пользу людей, отметили в пресс-службе.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о том, что в мае на хлебокомбинате из-за долгов отключили свет и газ, и он остановил работу. 48 работников начали голодовку, требуя погасить долги по зарплате.