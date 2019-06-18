В Шереметьево сообщили, что ситуация с задержками багажа стабилизируется

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ситуация с задержками выдачи багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево стабилизируется, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"[Ситуация с задержками багажа в Шереметьево] постепенно стабилизируется", - сказали в пресс-службе Шереметьево.

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой с выдачей багажа связан с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не с нехваткой грузчиков. По его словам, во время пика сбоя пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часа.

В Шереметьево обещают, что ситуация стабилизируется к концу июня.

Как сообщалось ранее, Минтранс РФ обещает жестко отреагировать на проблемы с выдачей багажа в Шереметьево, если руководству аэропорта не удастся оперативно разрешить ситуацию. Топ-менеджменту аэропорта в министерстве рекомендовали при необходимости увеличить персонал "на всех проблемных участках".