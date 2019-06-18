На особом контроле. К чему привели меры по ужесточению требований к детскому отдыху

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тысячи летних лагерей в регионах России открылись для школьников с начала лета 2019 года. После 2016 года, когда в Карелии в одну из смен в лагере на Сямозере во время сплава погибли 14 детей, государство значительно усилило контроль за сферой детского отдыха.

Как рассказали опрошенные ТАСС специалисты и эксперты, занимающиеся сферой детского отдыха и туризма, ужесточение требований дало свои плоды - количество замечаний к лагерям сократилось. В то же время усиление системы контроля спровоцировало излишнюю осторожность ответственных лиц и отказы в разрешении на работу лагерей.

Начали без нареканий

В большинстве регионов РФ детская оздоровительная кампания в 2019 году началась без особых проблем. В Свердловской области, например, кампания 2019 года охватит 400 тыс. детей, что на 30 тыс. больше, чем в 2018 году, сообщил ТАСС и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов. Претензий со стороны компетентных органов не поступало и в отношении лагерей Нижегородской области. При этом в пресс-службе Минобразования региона отметили, что число нарушений постепенно снижается, а вопросы подготовки к работе оздоровительных организаций стоят на особом контроле в правительстве области.

В Саратовской области не сорвало детскую оздоровительную кампанию даже резкое обострение нетипичной эпидемиологической ситуации по геморрагической лихорадке в ряде районов: власти предложили детям отдых в других местах. В Санкт-Петербурге в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления сейчас внесено 53 загородных оздоровительных учреждения и 176 городских лагерей с дневным пребыванием - это те учреждения, которые прошли все необходимые проверки.

"Особое внимание уделялось устройству наружного видеонаблюдения, замене пожарной и охранной сигнализации, ремонту наружного электроснабжения и автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей", - рассказала ТАСС начальник отдела отдыха и оздоровления детей и молодежи комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга Юлия Короткова.

Однако не во всех регионах удается полностью решить все проблемы. Например, как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области, отсутствие бесперебойной подачи воды в помещениях не позволило открыться двум лагерям дневного пребывания в регионе.

Чрезмерные требования

В то же время представители сферы организации детского отдыха считают, что претензии контролирующих органов иногда бывают чрезмерными. По словам директора государственного предприятия Псковской области "Центр детского отдыха и оздоровления" Татьяны Богдановой, грубых нарушений, которые бы могли повлечь проблемы, связанные с безопасностью, ни в одном из лагерей не выявили. В основном нарекания были связаны с нарушениями в хранении документации. Исправление подобных мелких замечаний, по мнению собеседницы агентства, важны, но в то же время отвлекают руководителей лагеря от их основной работы - организации детского отдыха.

"Иногда и сотрудники не выдерживают этого многочисленного пребывания на территории проверяющих служб, потому что это дезорганизует и мешает работать. Ведь это очень ответственно - работать с временными коллективами детей и с временными коллективами работников. Мы все выслушиваем рекомендации, на все отвечаем, реагируем", - отметила Богданова.

По мнению директора республиканского центра детско-юношеского туризма Карелии Галины Степановой, наиболее жесткие требования надзорные органы предъявляют, прежде всего, к государственным лагерям, хотя именно в них реже случаются ЧП. После трагедии на Сямозере некоторые представители компетентных органов предпочитают перестраховаться и отказать в разрешении на работу лагерю, особенно если речь идет о палаточных лагерях с программой, включающей походы.

Так, по ее словам, разрешение на работу не получил детский лагерь в Лахденпохском районе: несмотря на соблюдение всех условий для жизни детей в полевых условиях, местное управление Роспотребнадора запретило открывать лагерь из-за отсутствия трехслойных палаток.

Сложности в подготовке к летнему сезону возникают в том числе по причине ежегодно меняющихся требований, считает заместитель министра образования Новгородской области Александр Сатин. "Большинство предписаний при приемке возникают из-за необходимости приведения объектов к новым нормам законодательства в части пожарной безопасности, охраны лагерей, а также в части прохождения работниками медицинской комиссии и получения медкнижек", - рассказал Сатин.

Вожатый должен быть ко всему готов

При этом специалисты, имеющие большой опыт работы с детьми, подчеркивают, что только лишь усилениями требований безопасности нельзя обеспечить качественный отдых: безопасность ребенка в лагере в большей степени зависит от людей, которые с ним работают во время смены.

"Безопасность детского отдыха, на наш взгляд, в большей степени зависит не от количества проверок и нормативных документов, а от степени готовности педагогического коллектива к предотвращению любых угроз жизни и здоровью ребенка", - уверен директор всероссийского детского центра "Орленок" в Краснодарском крае Александр Джеус.

По его словам, воспитатели, вожатые, инструкторы по плаванию, спорту, туризму, - любой сотрудник детского лагеря должен владеть всеми необходимыми приемами оказания доврачебной помощи, правилами поведения при возникновении пожара или другого стихийного бедствия.

Многие оздоровительные организации уже приблизились к таким требованиям. Как сообщил ТАСС заместитель директора департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры Геннадий Забайкин, во всех организациях отдыха детей в регионе работают педагоги, имеющие соответствующий уровень профессиональной подготовки. Обучение осуществляется на базе шести образовательных учреждений региона. "Основными формами обучения являются лекции, семинарские, практические, лабораторные занятия", - пояснил Забайкин.

Руководитель центра психологии, позитивной социализации, развития ключевых компетенций хабаровского краевого центра внешкольной работы "Созвездие" Алла Пахомова считает, что вожатые также должны учитывать и психологические особенности каждого ребенка: сегодня немало детей с гиперактивностью, им массовый отдых в лагере может принести меньше пользы.

"Таких детей сложно выявить одномоментно и сразу, только по прошествии какого-то времени становится очевидным, что ребенок быстрее утомляется, медленнее восстанавливается, дольше адаптируется. Здесь должны включаться в работу специалисты, в том числе психологи, которые смогут оценить состояние ребенка и сделать время в лагере для него максимально полезным. Потому важно при подготовке вожатых акцентировать внимание на этой ситуации", - отметила Пахомова.

Ужесточение требований к отдыху

Законодательство о детском отдыхе стало меняться после трагедии на озере Сямозеро, где в июне 2016 года время водного похода погибли 14 детей. Принятый в декабре 2016 года закон, в частности, четко определил полномочия федеральных, региональных органов власти, установил требования к профессиональным стандартам для вожатых. 10 апреля 2018 года Госдума приняла поправки в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", которые вводят дополнительные меры для обеспечения безопасности детского отдыха. Далее документ был одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

По итогам подготовки к оздоровительной кампании 2019 года МЧС России выявило более 12 тыс. нарушений в учреждениях отдыха и оздоровления детей, из них свыше 7 тыс. устранили. Больше всего проблем возникло в лагерях на территории республик Башкортостан (51), Хакасия (43) и Саха (Якутия) (30), Камчатского края (32), Оренбургской (63), Самарской (56), Кемеровской (50), Саратовской (43), Вологодской (43), Воронежской (27) и Ленинградской (26) областей.

По статистике Роспотребнадзора, в 2018 году количество лагерей сократилось на 11,3%, или более чем на 5 тыс. организаций по сравнению с 2013 годом. При этом больше всего закрылось палаточных лагерей.