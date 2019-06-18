Госдума приняла закон о статусе паломников

ТАСС, 18 июня. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о правовом регулировании паломнической деятельности.

Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал. В настоящее время лишь закон "Об основах туристской деятельности в РФ" содержит понятие "туризма в религиозных целях".

Паломниками предлагается считать лиц, совершающих поездки для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и религиозных объектов, расположенных как в России, так и за ее пределами, "в целях участия в религиозных обрядах и церемониях". Организовывать такие поездки можно как самостоятельно, так и через религиозные организации или образованные ими структуры.

"Участие паломников в богослужениях, иных религиозных обрядах и церемониях в местах религиозного почитания (паломничества) осуществляется согласно внутренним установлениям религиозных организаций", - говорится в тексте закона.

Паломническая деятельность организаций включает в себя размещение паломников, предоставление им питания, транспорта, сопровождающих. Делать это можно "на возмездной и безвозмездной основе с привлечением или без привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности".

Если туристский маршрут предусматривает посещение паломнических мест, "принадлежащих на праве собственности или ином имущественном праве религиозной организации", туроператор соблюдает порядок совершения богослужений, религиозных обрядов и церемоний, отмечается в документе.