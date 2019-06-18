Сосудистый центр, который сможет принять до 1,5 тыс. человек в год, откроется в Пятигорске

МАГАС, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены осенью 2019 года открыть новый сосудистый центр в Пятигорске, в котором смогут получать помощь до 1,5 тысячи человек ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы краевого Минздрава.

"Новый сосудистый центр откроется осенью текущего года в Пятигорске, на базе городской клинической больницы, что позволит решить проблему оказания своевременной качественной медпомощи при инсульте или инфаркте на Кавминводах (КМВ). В его структуре будут реанимация, первичное сосудистое отделение неврологии, первичное сосудистое отделение кардиологии и кардиохирургии с сосудистым отделением. Вольется в региональный сосудистый центр и Пятигорский краевой специализированный кардиохирургический центр", - говорится в сообщении.

В краевом минздраве считают, кто кадрового дефицита в сосудистом центре Пятигорска не будет, поскольку весь медицинский персонал профильных отделений горбольницы, а также врачи и медсестры кардиоцентра продолжат работу в созданном центре.

По сообщению пресс-службы, наряду с привычной установкой кардиостимуляторов в центре будут производиться сложные, высокотехнологичные операции, которые раньше не делались на КМВ. Новый центр вместе с кардиохирургическим увеличат совместные мощности: в год здесь планируется проводить до 400 высокотехнологичных операций, около 300 операций по стентированию сосудов, 250 - по установке кардиостимуляторов. Помощь будут получать более полутора тысяч пациентов ежегодно.