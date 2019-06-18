На соревнования EuroSkills в Петербурге в 2022 году ожидают около 10 тыс. участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают около 10 тыс. участников на соревнованиях EuroSkills в 2022 году, сообщила ТАСС во вторник председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

"В рамках проведения чемпионата город планирует принять около 10 тыс. участников, которые будут размещаться в гостиницах и отелях в пределах Санкт-Петербурга. Для организации церемоний открытия и закрытия чемпионата, обеспечения работы соревновательных площадок планируется привлечение около 3 тыс. волонтеров, в том числе из других регионов", - сказала Воробьева.

По словам председателя комитета, власти города формируют план подготовки и проведения соревнований, чтобы определить размер финансирования. Средства планируют получить из федерального бюджета, а также от организаций-партнеров и спонсоров.

Как сообщалось ранее, основной площадкой мероприятий станет выставочный центр "Экспофорум".

EuroSkills - самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года. Движению WorldSkills в мире насчитывается более 70 лет, однако устраивать чемпионаты среди европейских команд начали с 2008 года. Первые такие соревнования прошли в Роттердаме. Столицей EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг, тогда национальная сборная России заняла почетное первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм. Следующие состязания пройдут в городе Грац (Австрия) в 2020 году.