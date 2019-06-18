РПЦ выступает за неспешное решение вопроса о передаче помещений Музея Рублева монастырю

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) выступает за постепенное решение вопроса с передачей помещений Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева в Москве монастырю. Такое мнение во вторник высказал ТАСС председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

По его мнению, в будущем на базе Спасо-Андроникова монастыря и окружающих его построек необходимо создать церковно-государственный кластер древнерусского искусства и культуры. "Это, может быть, займет пять, 10 или 15 лет,… после завершения процесса территория станет полноценным православным монастырем <…> Речь идет о будущем, когда все устроится, когда все вокруг монастыря будет сделано, будет построен современный музей, который позволит действительно заниматься наукой, популяризацией, сохранением и развитием знаний о древнерусском искусстве и культуре, причем не только изобразительной, а музыкальной, книжной и прочей <…> А некоторые из сотрудников музея пока что, мне кажется, просто еще не совсем вникли в эту идею", - считает он.

По словам директора Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, компромиссный план по передаче церкви зданий бывшего монастыря включает четыре здания, в настоящее время находящиеся под управлением музея: Спасского собора XV века, братского корпуса XVIII века, бывшего здания администрации XIX века и Северо-Западной башни, а также постройку ворот в построенной в 1960-х годах стене, отделяющей территорию Спасо-Андроникова монастыря от подворья Патриарха Московского и всея Руси храмов Андроникова монастыря города Москвы. "Это наше предложение - четыре здания, и построить ворота, объединить эти территории <…> Со стороны РПЦ последовал ответ - нет, не устраивает, потому что ставится вопрос о воссоздании Спасо-Андроникова монастыря, а если речь идет о воссоздании - то нужны, естественно, монашеские кельи, где монахи будут проживать на территории монастыря, нужны настоятельские покои, нужна другая инфраструктура для жизнеобеспечения монастыря, и поэтому эти здания и сооружения, нам было сказано на заседании согласительной комиссии, для церкви недостаточны", - сказал Миндлин.

Сотрудничество монастыря и музея

Протоиерей Леонид Калинин не видит причин, по которым в будущем музей и монастырь не смогут существовать бок о бок. "В будущем мы не видим причин делить территорию обители на две части: музейную и церковную. Ничто не заставляет делать какие-то странные полумеры, когда одна структура будет мешать другой. Монастырь должен быть полноценным монастырем, а музей - полноценным музеем. Но речь идет о будущем, а не о сиюминутном решении каком-то, когда бы Русская православная церковь требовала выселения музея - об этом и речи быть не может", - сказал Калинин.

Отношения церкви с музеем Андрея Рублева он считает хорошими и налаженными. "Повторюсь: мы не говорим о том, что нужно кого-то выселять, у нас очень хорошие деловые отношения с музеем, нет никаких конфликтных ситуаций: мы говорим о будущем, где не следует делать каких-то половинчатых решений и закладывать друг под друга "мин замедленного действия", - полагает протоиерей.

Тем не менее Миндлин считает, что запрос РПЦ в Росимущество в настоящее время не оставляет музею возможности остаться в монастырском комплексе. "В письме идет речь о передаче всех без исключения зданий Спасо-Андроникова монастыря, если следовать тексту письма, там места для музея не остается. Нахождение музея на территории Спасо-Андроникова монастыря не рассматривается в письме, направленном за подписью патриарха на имя главы Росимущества <…> Мы ждем, надеемся и рассчитываем, что церковь сделает со своей стороны свои конструктивные предложения", - добавил он.

Позиция Министерства культуры

Директор Департамента музеев Минкультуры России Владимир Кононов поддержал компромиссный подход к решению проблемы. "Заседание Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом состоялось в Минкультуры России 13 июня <…> Сейчас делать какие-то выводы и говорить о том, что проблема нерешаемая преждевременно. Комиссия для того и создана, чтобы находить решения, которые устроят все стороны - в рамках действующего законодательства и на основе взаимного уважения, и согласия", - сказал он ТАСС.

История конфликта

15 марта директор музея Михаил Миндлин сообщил ТАСС, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество просьбу о передаче объекта в собственность РПЦ.

Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения. В его состав входят в том числе части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальница бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной. Сейчас монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения.