Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, выдающих себя за сотрудников ведомства

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор во вторник предупредил об участившихся случаях мошенничества в регионах и призвал граждан быть бдительными.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупреждает граждан о ряде мошеннических случаев, которые участились в последнее время в регионах: злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников Росздравнадзора, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лже-льготу, материальную компенсацию за, якобы, некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Сообщается, что общение со своими жертвами преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счета в одном из российских банков.

В связи с этим Росздравнадзор заявил, что в его компетенции входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения. Сотрудники ведомства не имеют полномочий запрашивать у граждан денежные средства.

Росздравнадзор призвал граждан обо всех похожих случаях сообщать в правоохранительные органы, Росздравнадзор или в территориальные органы ведомства по месту жительства.