В "Ассоциации цыган" анонсировали возвращение покинувших Чемодановку цыганских семей

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Выехавшие после инцидента в селе Чемодановка Пензенской области к своим родственникам в Волгоградскую область цыганские семьи скоро вернутся домой, сообщил во вторник журналистам руководитель межрегиональной организации "Ассоциация цыган" Артур Горбатов.

"Примерно 4-5 семей [в Волгоградской области], они временно приехали к родственникам. Сегодня я созвонился с руководителем Пензенской области. Уже многие цыгане возвращаются обратно, ситуация нормализуется, нет повода переживать", - сказал Горбатов.

В результате драки в Чемодановке 13 июня один человек погиб, одного в тяжелом состоянии госпитализировали, травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию доставили более 170 человек. После инцидента возбудили уголовные дела.

"Новая газета" сообщила 17 июня со ссылкой на главу Чемодановского сельсовета Сергея Фадеева, что около 900 человек из Чемодановки и соседнего села Лопатки принудительно вывезли на автобусах в Волгоградскую область.

Горбатов в тот же день уточнил, что "одна-две цыганские семьи уехали из Чемодановки в Волгоградскую область и одна-две семьи - в Астраханскую". По его словам, они сами уехали к родственникам в Астраханскую область через Волгоградскую, чтобы переждать, когда ситуация в Чемодановке стабилизируется.

Зампредседателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко сообщил журналистам, что автобус с 43 представителями цыганской национальности проследовал из Пензенской области в Астраханскую через город Волжский.