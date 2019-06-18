Власти Москвы изучают опыт Пекина в сфере видеонаблюдения и систем распознавания лиц

ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Правительство Москвы изучает опыт китайской столицы в сфере безопасности и создания систем видеонаблюдения и распознавания лиц. Об этом во вторник в ходе конференции "Москва - Пекин: создавая новое будущее" сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин.

"В этом году мы начали очень активно сотрудничать с Пекином, а также с Шанхаем и Чэнду (административный центр провинции Сычуань) по разным направлениям. Нас интересует безопасность: в этом году в КНР уже была делегация департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и департамента информационных технологий города Москвы. Они посещали несколько городов Китая и изучали системы видеонаблюдения и непосредственно аналитические системы, которые обрабатывают данные после их сбора", - рассказал он.

"Тема Face Recognition (распознавания лиц) стоит в правительстве Москвы очень остро. Как ранее объявил мэр города Сергей Собянин, мы собираемся запустить эту систему в полном объеме в следующем году", - сказал замглавы департамента. По его словам, в этом году властями российской столицы тестируются пять производителей. "Среди них как российские, так и иностранные компании. Поэтому довольно скоро мы сможем осуществлять мониторинг не только транспортных, но и людских потоков", - добавил Кузьмин.

"Не могу пока сказать, что нам удалось найти компанию, которая идеально решает все вопросы в этой сфере. Не только в Китае, но и в целом по всему миру нет такой компании, которая исполняет весь процесс в комплексе. Однако какие-то технологии, которые нам интересны, в Пекине есть", резюмировал он.

В конце мая мэр Собянин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта сообщил, что власти столицы планируют в текущем году объявить конкурс на создание масштабной системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тыс. камер видеонаблюдения в городе.