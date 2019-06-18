Власти Индонезии предоставят полиции право контролировать переписку в WhatsApp

ТАСС, 18 июня. Власти Индонезии поддержали план предоставить правоохранительным органам право контролировать переписку в мессенджере WhatsApp, особое внимание будет уделено рассылаемым групповым сообщениям. Об этом во вторник рассказали в администрации президента страны.

Сообщается, что решение принято "в связи с ростом напряженности в обществе". Различные сообщения в группах WhatsApp, считают в руководстве страны, могут усугублять ситуацию, поэтому "государство должно незамедлительно предпринимать все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности".

Совместное предложение установить контроль за мессенджером поступило от МВД, Министерства коммуникаций и информации, а также администрации министра-координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности.

Во время массовых беспорядков в Джакарте 21 - 23 мая, причиной которых стало недовольство оппозиции итогами выборов президента, власти заблокировали основные социальные сети и медиа. Правительство также пообещало прибегнуть к аналогичным мерам в случае повторных выступлений.