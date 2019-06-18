Мемориал в память о более 7,5 тыс. жертв Холокоста открыли в Минеральных Водах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 18 июня. /ТАСС/. Памятник жертвам Холокоста открыт во вторник в районе Стекольного завода им. Анджиевского в Минеральных Водах, где в годы Великой Отечественной войны нацисты убили более 7,5 тыс. человек, большинство из которых евреи.

"Сегодня на нашем мероприятии присутствуют люди, которые прожили большую жизнь, но они должны были быть похоронены здесь (если бы их не спасли - прим. ТАСС). С нами сегодня праведники и потомки праведников, то есть те люди, которые, рискуя жизнью, спасли евреев", - сказал на церемонии открытия памятника президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

Он отметил, что мемориал открыт в рамках проекта РЕК "Вернуть достоинства" и установлен рядом с памятником, построенным на месте расстрела евреев в 1943 году.

"Погибшие не исчезают, пока о них помнят, пока память о них живет. Живет в сотнях мемориалов, разбросанных по всей бывшей оккупированной Европе", - отметил присутствовавший на церемонии посол государства Израиль в РФ Гарри Корен. Он подчеркнул, что Израиль, как и Россия, выступает против искажения исторической правды, "борется против возрождения нацизма, отрицания Холокоста и забвения памяти павших бойцов Красной армии".

Участники церемонии возложили к мемориалу цветы и камни в соответствии с еврейской традицией. В память о погибших были зажжены свечи и высажены деревьев.

О мемориале

Как сообщили в РЕК, автором монумента является скульптор Ольга Шимко. Ее проект был выбран из четырех заявок.

Мемориал состоит из трех частей. Центральный сегмент сделан из бетона и облицован мрамором, на котором изображена звезда Давида и железнодорожный вагон. На обеих сторонах памятника несены имена более тысячи погибших, личности которых удалось идентифицировать в ходе поисковых работ, уточнили в пресс-службе.

По данным РЕК, Стекольный завод им. Анджиевского является одним из крупнейших мест захоронения жертв Холокоста на территории России. Расстрелы евреев нацистами продолжались здесь с 6 по 9 сентября 1942 года.