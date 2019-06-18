Росздравнадзор изымет из обращения еще одно лекарство, содержащее фенспирид

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения лекарства от кашля "Сиресп", содержащее фенспирид. Соответствующее письмо за подписью главы ведомства Михаила Мурашко опубликовано во вторник на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо АО "Акрихин" о решении производителя "Медана Фарма АО" об изъятии из обращения всех серий лекарственного препарата "Сиресп" (МНН: Фенспирид)", - говорится в информационном письме.

Ведомство поручило территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий лекарственного препарата.

Фенспирид может повлиять на работу сердца - в частности, вызывать нарушение сердечного ритма. А это в свою очередь может привести даже к остановке сердца. Ранее из обращения были изъяты препараты от кашля "Эреспал" (Франция), "Эпистат" (Венгрия) и "Эриспирус" (фармкомпания Sandoz), также содержащие фенспирид.