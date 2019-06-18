ДГТУ и Шаньдунский транспортный университет запустили образовательную площадку в Китае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) запустил образовательную площадку ШТУ-ДГТУ совместно с Шаньдунским транспортным университетом в китайской провинции Шандунь, сообщила во вторник пресс-служба правительства Ростовской области.

Обучение будет проходить по двум направлениям - "Строительство дорог, мостов, тоннелей" и "Управление на транспорте". Для обучения выбрана схема 3+1: три года студенты из КНР получают образование у себя на родине, а заключительный курс бакалавриата проходят в России.

"Внедрение российских учебных программ и моделей обучения поможет российско-китайскому вузу выпускать квалифицированных специалистов международного уровня. По мере развития института будут создаваться совместные программы по новым направлениям подготовки бакалавров, а также совместные программы подготовки магистрантов и докторантов", - приводит пресс-служба слова директора ШТУ-ДГТУ Шана Юэ.

По его словам, основной язык обучения - русский, более 60% дисциплин будут вести преподаватели ДГТУ, первый набор составит 320 человек.

ДГТУ - опорный многопрофильный вуз Ростовской области. Он входит в топ-20 университетов РФ по количеству бюджетных мест, в ДГТУ учатся более 45 тыс. студентов, около 14,5 тыс. из них - бюджетники. Университет известен своей командой робототехников, неоднократно занимавшей призовые места на федеральных и международных конкурсах. ДГТУ плотно работает с бизнесом, на базе опорного университета созданы 22 базовые кафедры с ведущими предприятиями Ростовской области.