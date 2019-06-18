В Минтруде заявили, что маткапитал получат все имеющие на него право семьи

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Параметры бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) могут корректироваться в ходе бюджетного процесса, материнский капитал получат все семьи, имеющие на него право. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Как сообщили ранее некоторые СМИ, Минтруд предлагает уменьшить запланированный объем средств на предоставление материнского капитала в 2020-2021 годах более чем на 38 млрд рублей. В ПФР подтвердили уменьшение бюджетных расходов на материнский капитал, но не исключили дальнейшей корректировки параметров бюджета в связи с изменением показателей рождаемости в России.

"Материнский капитал получают и будут получать все имеющие на него право. В ходе бюджетного процесса параметры бюджета ПФР могут корректироваться", - пояснили в министерстве.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что объем средств материнского капитала будет увеличен с 2020 года до 470 тыс. рублей. По действующему законодательству, сертификат выдают при рождении второго или последующих детей. Сейчас размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.