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Дело Алексея Улюкаева

Во ФСИН рассказали, что Улюкаев получает в колонии полноценную медицинскую помощь

Состояние осужденного оценивается как удовлетворительное

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития России, 63-летний Алексей Улюкаев, осужденный за коррупцию, получает в колонии полноценную медицинскую помощь. Об этом ТАСС во вторник сообщила первый заместитель начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирина Ларионова в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.

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"Жалоб никаких нет, ему оказывается полноценная медицинская помощь, оказывалась с момента поступления в наше учреждение. Состояние удовлетворительное, все он получает в пределах того, что необходимо", - отметила она.

В середине августа 2018 года Улюкаев был госпитализирован в плановом порядке и пробыл в больнице до сентября.

Он был осужден в декабре 2017 года на восемь лет заключения и штраф в размере 130 млн рублей. Как заявлял прокурор в суде, в октябре 2016 года Улюкаев требовал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам. Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.

Теги
Улюкаев, Алексей ВалентиновичРоссияСечин, Игорь ИвановичДело Алексея УлюкаеваВладимирская область
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