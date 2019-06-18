ИСТРА /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Руководство МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений. Об этом сообщил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой в среду на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре.

"Сегодня, действительно, был повод по определенной ревизии статьи 228 УК РФ... Но это надо оценивать очень комплексно. Говорят, что была провокация с доказательной частью - мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали", - сказал Горовой.

По его словам, необходимо организовать диалог в обществе по вопросу о санкциях за преступления, предусмотренные статьей 228 УК РФ (статья о незаконном обороте наркотиков). "Надо посадить [за стол переговоров] родителей, детям которых продавали этот наркотик, дети которых заболели от этого, дети которых воровали и уносили из семьи где-то и последнее. Вот тогда надо и проводить этот диспут", - отметил первый замглавы МВД.

Он напомнил, что ведомство не является субъектом законодательной инициативы, оно лишь согласует или не согласует те предложения, которые вырабатываются в процессе взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти и общественностью. "И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с участием населения нашей страны", - отметил Горовой.

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