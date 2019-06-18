На выходных в Московском регионе ожидается до 31 градуса тепла

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. В Москве в субботу, 22 июня, прогнозируется 25-30 градусов тепла, а в воскресенье - 27-28 градусов. Об этом ТАСС во вторник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели над центром европейской части страны будет очень теплая, даже жаркая погода. Дневные температуры в диапазоне 25-30 градусов, даже до 31 градуса в Московской области", - сказал он.

По словам собеседника агентства, ночные температуры, начиная с четверга, будут выше среднесуточных значений - выше 16-17 градусов. Осадки будут кратковременными и локальными.

Вильфанд отметил, что метеорологи фиксируют дефицит осадков в июне. К 18 июня в Москве выпало всего 11 мм осадков при норме 75 мм.

"Мы прогнозируем четвертый, высокий класс пожарной опасности в Москве, Московской области", - отметил собеседник агентства.