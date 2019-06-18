Росрыболовство надеется выпустить косаток из "китовой тюрьмы" в конце июня - начале июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рабочая группа, которая провела во вторник совещание в Росрыболовстве, надеется выпустить на волю содержащихся в бухте Средняя в Приморье белух и косаток в конце июня - начале июля, об этом во вторник рассказал ТАСС принимавший участие в совещании директор Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов.

"Рабочая группа считает правильным выпускать и косаток, и белух в Охотском море, косаток - в районе Шантарских островов, если организационные и финансовые возможности это позволят. Надеемся, что в конце июня или в первых числах июля первая партия сможет туда отправиться, чтобы она могла быть выпущена в чистую воду. Маршрут по морю чреват очень серьезными рисками для состояния животных во время транспортировки и может привести к гибели животных", - сказал Рожнов.

По его словам, в настоящее время прорабатываются маршруты транспортировки животных к месту выпуска по суше и рекам, так как перевозка морем может оказаться для них смертельно опасной.

"Косаток очень сильно укачивает во время волнения моря, и они могут попросту захлебнуться, потому что у них рефлексы, которые открывают и закрывают дыхальце, нарушаются - вода может попасть в это дыхальце, и они могут либо захлебнуться от этого, либо получить бронхит, либо воспаление легких. Это на самом деле очень серьезные риски, поэтому прорабатываются другие маршруты, которые могут проходить частично по суше, частично по реке. Есть некоторые нюансы, еще не до конца согласованные с транспортными компаниями, но, тем не менее, процесс идет к завершению, и в ближайшее время часть животных должна туда отправиться", - добавил он.

Рожнов подчеркнул, что вне зависимости от места выпуска ученые будут следить за перемещениями косаток. "Для косаток, их там десять, подготовлены спутниковые передатчики, чтобы мы могли контролировать перемещение животных после выпуска. Где бы мы их ни выпускали, они в любом случае будут снабжены передатчиками, но сейчас прорабатывается именно вопрос выпуска их в Охотском море в районе Шантарских островов", - сказал директор Института проблем экологии и эволюции РАН.