В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения

ИСТРА /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.

"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы (в Правилах дорожного движения). Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" - сказал он журналистам во время открытия факультета переподготовки сотрудников ГИБДД при Университете МВД в Истре. При этом замглавы ведомства не уточнил, что именно необходимо изменить в этих правилах.

Горовой также заявил о необходимости участия МВД в реформе Кодекса об административных правонарушениях, концепция которого была опубликована недавно правительством РФ. "КоАП будет иметь перед собой две основные задачи: оптимизацию работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства", - отметил Горовой.

Ранее правительство опубликовало 30-страничную концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она содержит семь разделов, в том числе описывает порядок и процедуры внесения изменений в законодательные акты об административных правонарушениях, разграничивает федеральные и региональные полномочия в области административного законодательства. Концепция также содержит предложения, касающиеся понятий и принципов административной ответственности, категорий и видов административных правонарушений. Отдельный подраздел посвящен перечню обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. Кроме того, документ содержит предложения по совершенствованию процессуальных норм кодекса.