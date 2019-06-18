Беглов получил единую карту петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник получил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца (ЕКП), передает корреспондент ТАСС.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался с 6 мая. Карту выдают три банка, участвующие в проекте: ВТБ, банк "Санкт-Петербург" и Сбербанк.

"Я получил карту, потому что это удобно. Во-первых, можно получать на нее соответствующие денежные средства, включая заработную плату, пенсию, льготы, которые положены сегодня нашим горожанам. Во-вторых, ее можно использовать при оплате проездного билета, в магазинах, получать на нее бонусы, которые предоставляются организациями, различными учреждениями, в том числе и торговыми предприятиями, ее можно использовать и в обязательном медицинском страховании (ОМС), как удостоверение личности, не надо с собой носить паспорт <…> И еще ряд новаций, которые мы сегодня разрабатываем и будем расширять возможности этой карты", - сказал Беглов журналистам.

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также на нее можно записать любой городской проездной билет. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир". В настоящее время карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления надо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта оформляется в течение двух недель.

Ранее власти Петербурга сообщали о планах выдать в 2019 году 400 тыс. ЕКП, а за два-три года - около 2 млн штук.