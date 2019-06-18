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Центр повышения квалификации сотрудников ГИБДД открыли при университете МВД в Подмосковье

Предполагается, что в 2019 году в нем будут обучаться более 1 тыс. инспекторов

ИСТРА /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Новый факультет повышения квалификации для сотрудников ГИБДД при Университете МВД им. В.Я. Кикотя открыли в Истре, на церемонии его открытия присутствовали первый замглавы МВД Александр Горовой и Главный инспектор по безопасности дорожного движения РФ Михаил Черников, сообщает корреспондент ТАСС.

Всего на факультете в 2019 году запланировано обучение более 1 тыс. инспекторов. На территории кампуса факультета создан автомотодром, позволяющий проводить занятия по контраварийной подготовке, отрабатывать варианты тех или иных экстремальных дорожных ситуаций, с которыми полицейские могут столкнуться на практике, сообщили ТАСС в ГИБДД.

Также учебные корпуса факультета оборудованы специализированными аудиториями для проведения занятий по психологической подготовке, административной практике, первой медицинской помощи и личной безопасности.

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