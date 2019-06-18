АСИ призывает крупные компании сотрудничать с добровольцами по поиску людей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала представителей бизнеса с разветвленной инфраструктурой подключиться к проекту по поиску пропавших людей.

"Попросила бы представителей бизнеса, [например], "Почты России", кто имеет инфраструктуру во всех регионах, в городах малых, подключаться к этому проекту. Мы сегодня предлагаем крупным компаниям и регионам, чтобы они подключались инициативе "Островок безопасности", - сказал она вол вторник на пленарном заседании второго Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов в Красногорске Московской области.

Гендиректор АСИ поблагодарила компанию X5 Retail Group, которая реализует проект по помощи в поиске пропавших людей. "X5 Retail Group - флагман, первый пример, который показал, что это работает. Эффективность ресурсов бизнеса и добровольцев - десятки спасенных жизней", - пояснила Чупшева.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Александр Ильин рассказал, что в конце марта компания запустила совместно с Центром поиска пропавших людей и поисков-спасательным отрядом "Лиза Алерт" проект "Островок безопасности", который работает в 12600 магазинах "Пятерочка" в Москве и Московской области. "Универсамы внутри оборудованы специальным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для потерявшихся людей. За три месяца найдено 44 человека, из них шесть детей", - рассказал он.

АСИ является разработчиком регионального стандарта по развитию волонтерства. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал губернаторов внедрить в регионах этот стандарт.

О форуме

II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит с 18 по 22 июня. Его целью является налаживание взаимодействия между добровольческими поисковыми отрядами и госструктурами для эффективного решения проблемы поиска пропавших детей и взрослых. На форум приглашены представители МВД, МЧС, Минздрава, СК РФ, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".