Памятную монету и почтовую марку выпустят к 1100-летию крещения Алании

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выпуск памятной монеты и почтовой марки планируется к празднованию 1100-летия крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства России по итогам проведенного вице-премьером Ольгой Голодец заседания оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий.

"План мероприятий по подготовке к празднику включает в себя культурно-массовые мероприятия, в том числе просветительскую и издательскую деятельность, проведение выставок и фестивалей, а также меры по реставрации объектов культурного наследия. Так, в первую часть плана были включены международный конкурс изобразительного искусства "Алания: образы прошлого", выставочный проект "Аланы. Сокровища аланских князей", выпуск памятной монеты и почтовой марки", - говорится в сообщении.

Также в этот блок вошли научная конференция, театрализованный фестиваль исторических реконструкций "Крещение Алании", фотовыставка "Святыни Алании", создание документального фильма и издание книжной серии "Аланская библиотека". "Во вторую часть плана вошла реставрация исторических памятников - аланских храмов и особо значимых религиозно-культурных объектов XVIII-XX веков", - отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.