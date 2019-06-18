Более 5,5 тыс. жителей Севастополя могут претендовать на упрощенное получение гражданства

"Сказать точное число претендентов не представляется возможным. В настоящее время на территории Севастополя проживают [из категорий, которые могут претендовать на упрощенное получение гражданства] 297 человек, которые имеют документы на временное убежище, 2134 - с разрешением на временное проживание, 3220 граждан Украины, которые имеют вид на жительство", - сказал начальник управления.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, таким правом наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР. К середине июня ею воспользовались 125 человек, проживавших на полуострове на момент воссоединения Крыма с Россией или родившихся в регионе.

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. человек, проживающих в Севастополе, являются потенциальными претендентами на получение гражданства РФ по упрощенной процедуре, сообщил журналистам во вторник начальник управления по вопросам миграции городского УМВД России Николай Старухин.

Старухин уточнил, что претендовать на получение гражданства по упрощенной процедуре в Севастополе могут не только они. Также под действие указа подпадают их дети, супруги и родители. В настоящее время документы на получение гражданства по упрощенной процедуре подали 24 человека.

По данным ведомства, для получения гражданства тем, кто родился в Крыму, нужно предоставить документы, подтверждающие факт рождения в регионе, - как правило, эта запись делается в паспорте или свидетельстве о рождении. Те, кто жил на полуострове до 2014 года, могут доказать это с помощью выписки из домовой книги, военного билета или других документов.

Право по рождению

Ранее президент России заявил, что Севастополь де-юре всегда был в составе России, потому что при передаче Крыма Украине про город "просто забыли". Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета Иван Чихарев пояснял ТАСС, что Севастополь действительно не был передан Украине вместе с Крымом в 1954 году, так как уже имел особый статус и фактически являлся отдельным регионом. Все эти годы, согласно советским документам, город должен был подчиняться РСФСР, а затем ее правопреемнице - Российской Федерации.

"Юридически севастопольцы всегда были гражданами России, становятся ими по праву рождения, и неважно, что написано в свидетельстве о рождения советского, украинского, российского образца. Если там есть фраза: "место рождения - город Севастополь", то получение гражданства нашей страны может и должно стать чисто технической процедурой. И сегодня это становится реальностью благодаря позиции президента и руководства МВД", - сказал ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он напомнил, что оформить гражданство по упрощенной процедуре теперь могут те, кто родился и постоянно жил на территории Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года, а на момент референдума находился за пределами полуострова. Также этим правом могут воспользоваться их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Депутат пояснил, что с проблемами с получением гражданства столкнулись те жители Крыма и Севастополя, которые, например, обучались в украинских вузах, работали на материковой части Украины, были в командировках или в гостях у родственников и вернулись домой после референдума.

"Сегодня этих людей объединяют трудности с получением российских паспортов. Конечно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, но в целом это ситуацию не меняет. Получается, что севастопольцы и крымчане у себя дома, на Родине, вынуждены проходить все обязательные процедуры для того, чтобы стать гражданами своей же страны", - уточнил Белик.

О ситуации в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.