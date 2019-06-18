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Более 62 тыс. человек подали заявки на получение единой карты петербуржца

До конца 2019 года планируется создание системы электронного голосования, где каждый житель может выразить свою позицию по интересующему вопросу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Банки Санкт-Петербурга приняли 62,5 тыс. заявлений на выдачу единой карты петербуржца (ЕКП), сообщил во вторник журналистам председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

"Подало заявок 62,5 тыс. человек, фактически на руках находится 22 тыс. карт на сегодняшний день. Это в совокупности по трем банкам. Мы планируем в течение этого года уйти в мобильное приложение, там будет разработано в личном кабинете два нововведения - это "ЕКП льготы", где каждый гражданин может посмотреть, на какие льготы он имеет право, если вдруг он их еще не получает, заказать обратный звонок от социального работника. А также в онлайн-режиме видеть перечисление за счет бюджета мер социальной поддержки", - сказал Москаленко.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался с 6 мая. Карту выдают три банка - ВТБ, банк "Санкт-Петербург" и Сбербанк.

Москаленко также отметил, что до конца года намерены создать систему электронного голосования, где каждый житель может выразить свою позицию по тому или иному вопросу. "Планируем это сделать в этом году и в тестовом режиме запустить с января 2020 года", - уточнил председатель комитета.

По его словам, в систему ЕКП включены предложения от примерно 100 предприятий-партнеров, которыми можно воспользоваться в 2,2 тыс. торговых точек. "У нас еще есть к чему стремиться, расширяя сеть не только торговых и сервисных мероприятий, но и учреждений спорта, отдыха. Около 58 учреждений культуры присоединено, это музеи и театры города. Недавно присоединились две компании, которые занимаются круизными перевозками по рекам и каналам Петербурга", - отметил Москаленко.

В свою очередь председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо сообщил, что отмечается рост спроса на ЕКП. "За 1,5 месяца только в Сбербанке 40 тыс. заявок и 17 тыс. карт выдали <…> Заявок около 1 тыс. в день", - сказал он журналистам.

Интегрированные услуги

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также есть опция записи на нее проездного билета. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".

В настоящее время карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления необходимо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта оформляется в течение двух недель.

Ранее власти Петербурга сообщали о планах выдать в 2019 году 400 тыс. ЕКП, а за два-три года - около 2 млн.

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