Более 62 тыс. человек подали заявки на получение единой карты петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Банки Санкт-Петербурга приняли 62,5 тыс. заявлений на выдачу единой карты петербуржца (ЕКП), сообщил во вторник журналистам председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

"Подало заявок 62,5 тыс. человек, фактически на руках находится 22 тыс. карт на сегодняшний день. Это в совокупности по трем банкам. Мы планируем в течение этого года уйти в мобильное приложение, там будет разработано в личном кабинете два нововведения - это "ЕКП льготы", где каждый гражданин может посмотреть, на какие льготы он имеет право, если вдруг он их еще не получает, заказать обратный звонок от социального работника. А также в онлайн-режиме видеть перечисление за счет бюджета мер социальной поддержки", - сказал Москаленко.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался с 6 мая. Карту выдают три банка - ВТБ, банк "Санкт-Петербург" и Сбербанк.

Москаленко также отметил, что до конца года намерены создать систему электронного голосования, где каждый житель может выразить свою позицию по тому или иному вопросу. "Планируем это сделать в этом году и в тестовом режиме запустить с января 2020 года", - уточнил председатель комитета.

По его словам, в систему ЕКП включены предложения от примерно 100 предприятий-партнеров, которыми можно воспользоваться в 2,2 тыс. торговых точек. "У нас еще есть к чему стремиться, расширяя сеть не только торговых и сервисных мероприятий, но и учреждений спорта, отдыха. Около 58 учреждений культуры присоединено, это музеи и театры города. Недавно присоединились две компании, которые занимаются круизными перевозками по рекам и каналам Петербурга", - отметил Москаленко.

В свою очередь председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо сообщил, что отмечается рост спроса на ЕКП. "За 1,5 месяца только в Сбербанке 40 тыс. заявок и 17 тыс. карт выдали <…> Заявок около 1 тыс. в день", - сказал он журналистам.

Интегрированные услуги

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее зарплату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также есть опция записи на нее проездного билета. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир".

В настоящее время карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления необходимо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта оформляется в течение двух недель.

Ранее власти Петербурга сообщали о планах выдать в 2019 году 400 тыс. ЕКП, а за два-три года - около 2 млн.