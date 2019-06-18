Хайкоу вошел в топ китайских городов, привлекательных для иностранных туристов

ХАЙКОУ, 18 июня. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань Хайкоу вошел в список наиболее привлекательных для иностранных туристов городов КНР. О соответствующем перечне, представленном на Международном туристическом форуме "Один пояс - один путь", пишет хайнаньский новостной портал "Наньхайван".

За последние несколько лет город Хайкоу заметно активизировал развитие международных обменов, наблюдается и рост его влияния в регионе. К концу 2018 года международный аэропорт Хайкоу Мэйлань обслуживал в общей сложности 47 международных и региональных рейсов, а общий иностранный пассажиропоток воздушной гавани увеличился в прошлом году на 28,9%, до 1,14 млн человек.

Власти города намерены в будущем значительно расширить географию международных маршрутов для того, чтобы превратить Хайкоу в крупный региональный авиационный узел, связанный с рынками Юго-Восточной Азии, Европы, Австралии, Японии и Корейского полуострова.

В 2018 году, согласно официальным данным, Хайкоу принял порядка 26,7 млн китайских и иностранных туристов, что на 10,2% превысило показатель 2017 года.

В целях привлечения большего числа гостей администрация города активно реализует целый ряд проектов, включая строительство тематического парка Чанъин, а также причала для яхт в Национальном океаническом парке в заливе Хайкоу. Особое внимание уделяется проектам, связанным с набирающей популярность индустрией путешествий на небольших яхтах.

Развитию туризма в Хайкоу способствует действующий на территории всей провинции безвизовый режим для туристов из 59 стран мира, включая Россию. Большие надежды власти города возлагают и на запущенную еще в 2011 году пробную программу развития сети магазинов беспошлинной торговли (duty free) в провинции Хайнань.

Согласно официальной статистике, в 2018 году Хайнань посетили свыше 76 млн отдыхающих, а доходы провинции от туризма выросли на 14,5%, превысив 95 млрд юаней (примерно $14 млрд). Власти Китая намерены к 2025 году превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления", а еще через 10 лет - в одно из наиболее впечатляющих туристических мест в мире.