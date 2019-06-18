Власти Петербурга рассчитывают увеличить число деловых туристов до 1 млн человек в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают в ближайшие несколько лет увеличить число туристов, приезжающих на различные конгрессы и форумы, с 800 тыс. человек до 1 млн человек. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

"Наша главная цель - достичь как минимум 1 млн путешественников, которые приезжают в Петербург с конгрессно-выставочными целями. Цель, которую мы ставим на несколько лет, мы полагаем, что к 2022 году у нас будет стабильный поток таких туристов. Цель исходит из того, что мы как раз запускаем программу развития конгрессно-выставочного туризма. Мы уже имеем до 2025 года наименования конгрессов", - сказал он.

Панкевич отметил, что в настоящее время Петербург ежегодно посещает примерно 800 тыс. таких туристов. Ранее он сообщал, что по итогам 2018 года число конгрессно-выставочных мероприятий в Санкт-Петербурге выросло на 10% в сравнении с прошлым годом.