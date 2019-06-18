Мосгоризбирком прогнозирует рост явки в округах, где пройдет электронное голосование

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех столичных округах может повысить явку на выборах в Мосгордуму 8 сентября на 2-3%. Об этом он сообщил во вторник в ходе круглого стола, посвященного проведению экспериментов по голосованию с применением цифровых технологий.

На предстоящих выборах в гордуму в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново - будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Президент России Владимир Путин 29 мая подписал соответствующий закон.

"В этих трех округах [Зеленоград, Бибирево и Чертаново] среднее количество избирателей в каждом округе - 160 тыс. человек. 75% людей, которые голосовали на портале госуслуг, высказались за проведение эксперимента. Я думаю, что это повысит явку в этих округах... на 2-3%", - сказал Горбунов.

По его словам, явка на выборах депутатов Мосгордумы традиционно колеблется на уровне от 22% до 30% по округам. "Количество избирателей в Москве - 7 млн 300 тыс. <...> На прошлых выборах [в Мосгордуму] в 2014 году явка у нас была естественно ниже, чем на выборах президента РФ и на выборах в Госдуму", - уточнил Горбунов.

Он добавил, что "электронное голосование фактически может изжить голосование на дому, на которое есть жалобы у политических партий".

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.