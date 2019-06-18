Власти Воронежа решают вопрос возведения школы в микрорайоне после обращения к президенту

ТАСС, 18 июня. Администрация Воронежа ищет площадку для строительства школы в микрорайоне больницы "Электроника", дети из которого ездят на учебу в соседний район, сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь главы администрации Никита Чеботарев.

Жители отправили сообщение в центр по подготовке к "Прямой линии с президентом Владимиром Путиным", в котором рассказали о проблеме. В обращении указано, что в микрорайоне 34 многоподъездных жилых дома, практически у всех жителей по два и три ребенка. Отмечается, что ранее местные власти обещали построить школу на 1,2 тыс. мест.

"Все земельные участки в микрорайоне больницы "Электроника" (улица Минская) относятся к государственной собственности. Муниципальной земли там, к сожалению, нет. В настоящее время структурными подразделениями администрации совместно с уполномоченными вышестоящими исполнительными органами осуществляется поиск площадки, подходящей для возведения такого объекта, чтобы перевести его в муниципальную собственность для последующего включения школы в соответствующие программы, в рамках которых она может быть возведена", - сказал Чеботарев.

Он пояснил, что дети прикреплены к школе №100 в микрорайоне Репное, примерно в 9 км. В учебное учреждение их возит школьный автобус, время в пути составляет около 20 минут.

Всего в Воронеже к 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию четыре новых общеобразовательных учреждения и две пристройки к действующим школам. Строится шесть детских садов, еще три дошкольных учреждения будут выкуплены муниципалитетом у строителей, уточнил Чеботарев.