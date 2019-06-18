В парке "Патриот" открыли пункт приема и оцифровки фото участников ВОВ

КУБИНКА /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Пункт приема и оцифровки фотографий участников Великой Отечественной войны для последующей экспозиции в мультимедийной галерее "Дорога памяти" открылся в подмосковном парке "Патриот".

В церемонии принял участие замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов. "Сегодня наша встреча посвящена событию, которое знаменует собой этап проекта "Дорога памяти". Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов", - рассказал генерал.

По его словам, на сайт мультимедийной галереи загружено уже более 240 тыс. фотографий участников войны. По состоянию на 18 июня получена информация на 11 млн 671 тыс. 149 человек, из них на 474 тыс. 355 с фотографией. "Только за неделю информационный массив увеличился на 34 988 человек", - уточнил замминистра.

"Дорога памяти" - это электронная общедоступная база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Проект будет продолжен в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где строится главный храм Вооруженных сил России.