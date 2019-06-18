Росрыболовство актуализирует всю свою нормативно-правовую базу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству, 12 должностных лиц которого после проверки Генпрокуратуры РФ были привлечены к ответственности, проводит работу по актуализации всей своей нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность ведомства. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства.

"Росрыболовством разработана дорожная карта по приведению административных регламентов в соответствие с действующим законодательством, таким образом проводится работа по актуализации всей нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность Росрыболовства", - сказал он.

Представитель Росрыболовства пояснил, что большинство выявленных Генпрокуратурой нарушений касается действующих административных регламентов. По его словам, агентством сформирован план мероприятий по внесению изменений в нормативную правовую базу, регулирующую государственный контроль и надзор в сфере рыболовства, сохранение водных биоресурсов и среды их обитания. "Будут предусмотрены новые нормы с учетом риск-ориентированного подхода", - добавил он. Кроме того, Росрыболовством уже скорректирована работа территориальных управлений, в том числе по выявленным Генпрокуратурой нарушениям.

Специалистами агентства проводится анализ правоприменительной практики инспекторского состава в отношении наиболее распространенных административных правонарушений. По результатам этой работы будут организованы учебно-методические семинары для сотрудников территориальных управлений Росрыболовства. "Вопрос о проведении служебных проверок в отношении служащих Росрыболовства рассмотрен согласно требованиям Генеральной прокуратуры РФ. Информация о их результатах не подлежит разглашению в соответствии с нормами федерального закона "О персональных данных" и Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", - заключил представитель Росрыболовства.

Выявленные нарушения

17 июня Генпрокуратура выявила в деятельности Росрыболовства многочисленные нарушения законодательства, направленного на сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов. В частности, ведомство не обеспечило реализацию контрольно-надзорных полномочий в сфере охраны рыбных ресурсов, а также не искоренило практику незаконной выдачи разрешений на вылов.

В этой связи надзорное ведомство внесло в Росрыболовство представление. По результатам его рассмотрения на расширенном заседании коллегии ведомства был рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер по повышению эффективности госконтроля, изъятия незаконных орудий лова. Предъявлены иски к хозяйствующим субъектам с требованием выполнить искусственное воспроизводство рыб, разработаны организационно-распорядительные документы по совершенствованию системы мониторинга рыболовства. Также на заседании проработан вопрос о дополнительном финансировании органов рыбоохраны.