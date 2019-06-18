В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 18 июня. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 11:05 по времени Восточного побережья США (18:05 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Канаде и Великобритании. С неполадками также столкнулись в Испании, Португалии, Франции, Италии, Германии, Дании, Венгрии и Греции.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.