Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно с 2020 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Москвы досрочно начнут масштабное внедрение раздельного сбора отходов в столице с января 2020 года. Об этом говорится в материалах по итогам заседания президиума правительства города во вторник.

"Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. Такое решение было принято во вторник, 18 июня, в ходе заседания президиума столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам обсуждения президиум правительства Москвы принял постановление "О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве". Постановление устанавливает сроки реализации первого этапа перехода к раздельному сбору (накоплению) отходов в городе Москвы с 1 января 2020 года", - говорится в материалах.

Согласно постановлению, в городе будет действовать двухпотоковая система сбора коммунального мусора: для вторичного сырья (пластика, стекла, бумаги, картона, металла) и других смешанных отходов. Инфраструктура для этого будет устанавливаться в жилых дворах до конца декабря 2019 года, раздельный сбор отходов (РСО) также появится в учреждениях социальной сферы, в магазинах и других объектах обслуживания. Двухпотоковая система, например, внедрена в Московской области с 2019 года.

Уже действующие пилотные системы раздельного сбора мусора в Москве сохранятся. "В дальнейшем опыт, полученный в ходе этого эксперимента, будет использован для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в городе Москве", - отмечается в материалах мэрии.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума - 2019 руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что власти столицы направят 3,7 млрд рублей до 2022 года на внедрение раздельного сбора отходов на территории города. По его словам, через три года вся территория столицы будет охвачена этой системой.

Зачем РСО в Москве

Участники рынка по обращению с отходами указывали, что Москва является крупнейшим образователем коммунального мусора в России (порядка 6-7 млн т в год, по разным оценкам) поэтому важно, чтобы столица включилась в создание системы раздельного накопления отходов и увеличила долю перерабатываемого мусора. Сейчас отходы столицы вывозятся в другие регионы, поскольку работа полигонов на территории города запрещена.

Доля бытовых отходов Москвы в первой половине 2018 года от всех захораниваемых в Подмосковье (по разным оценкам 10-11 млн т) составляла около 60%. Однако порядка 15 действующих полигонов области тогда официально могли принимать только 4,6 млн т отходов в год. Таким образом, дефицит места для размещения мусора в Подмосковье к осени 2018 года составлял около 5-6 млн т. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценивал дефицит в 4,2 млн т. Дефицит места приводил к эксплуатации свалок на грани их возможностей, местные жители требовали их закрытия и отмены строительства новых объектов.

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