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Ученые поддержали призыв пересмотреть дела по "наркотическим статьям"

Подписи под соответствующим заявлением поставили 14 академиков, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук (РАН) поддержали обращение к главе государства с просьбой пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим статьям". Об этом говорится в сообщении на сайте научного Клуба "1 июля".

"Поддерживаем письмо академика Андрея Воробьева к руководству РФ, призывающее пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК и радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз - распространением наркотиков - и ограничить злоупотребления в этой области", - говорится в заявлении.

Свои подписи под заявлением поставили 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент РАН и шесть профессоров РАН.

Таким образом ученые поддержали письмо академика Андрея Воробьева к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим статьям" - ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ. Воробьев написал обращение к Путину и Медведеву после того, как были сняты обвинения за сбыт наркотиков с корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, дело которого получило широкий общественный резонанс.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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