В Минтруде рассказали, в каких регионах получали самые маленькие пенсии в 2018 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Наименьший средний размер пенсии на 1 января 2019 года зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте Минтруда РФ докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

Так, в Дагестане этот показатель составил 11 854,25 рублей, в Кабардино-Балкарии - 11 922,16 рублей, в Калмыкии - 12672,60 рублей. Наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском автономном округе (27044,25 рублей), Ненецком автономном округе (23992,77 рублей), Магаданской области (23239,31 рублей), Камчатском крае (23213,75 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (22581,03 рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (22477,91 рублей).

"По данным Пенсионного фонда России, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14825,95 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16534,81 рублей), наименьший в Южном (ЮФО - 13564,48 рублей) и Северо-Кавказском (СКФО - 12865,41 рублей) федеральных округах", - отметили в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что повышение уровня пенсионного обеспечения, несмотря на проводимые государством мероприятия по увеличению пенсий, остается актуальным для всех категорий пенсионеров. "Государство в рамках законодательства Российской Федерации принимает соответствующие меры по улучшению материального положения пенсионеров", - добавили в пресс-службе.