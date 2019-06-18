Сервис для студентов по поиску работы запустили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга запустили в тестовом режиме сервис "Студнетор", который поможет студентам находить работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

"Сервис "Студнетор" разрабатывается в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения" и проекта Центра трудовых ресурсов "Твой первый шаг в карьере". Уже началась тестовая эксплуатация. Ожидается, что полноценно сервис заработает с начала нового учебного года (середина сентября)", - сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время уже прошла разработка интерфейса и алгоритма, а также интеграция данных первых университетов, которые готовы использовать портал. Студентам требуется в личном кабинете сервиса составить портфолио, где подробно указаны все достижения и интересы, учебная и внеучебная деятельность. Компании достаточно описать и загрузить в систему свою задачу, а система на основе сложного алгоритма выдаст список учащихся, максимально подходящих под задачу.

"Мы рассчитываем, что сервис будет полезен в первую очередь не крупным компаниям, которые имеют бюджеты на привлечение и развитие талантов, а среднему и малому бизнесу, у которого нет таких возможностей. Как правило, самые лучшие выпускники вузов уже имеют планы по трудоустройству, крупные компании их замечают еще на 2-3 курсе, поддерживают и "ведут". Но иногда сильные студенты не совсем правильно оценивают свою востребованность, не знают, как себя презентовать правильно, а небольшой работодатель не готов или не может зайти в вуз, открыв специальную программу или базовую кафедру", - пояснил собеседник агентства.