Минтруд назвал самые "старые" и "молодые" регионы России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Самым "старым" регионом России по количеству проживающих в нем пенсионеров является Тамбовская область, а самыми "молодыми" - Чеченская республика и Тыва. Об этом говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, который опубликован на сайте Минтруда РФ.

"Самым "старым" регионом России в 2018 году являлась Тамбовская область - доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года составила 31,3%, а самыми "молодыми" - Чеченская Республика и Республика Тыва - 10,7% и 11,8% соответственно", - говорится в материалах доклада.

В 2018 году в России из 146,7 млн человек каждый четвертый (37,9 млн человек) находился в возрасте старше трудоспособного. Численность лиц в возрасте 65 лет и старше по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,8% - с 20,8 млн человек до 21,4 млн человек, отмечается в докладе.

"При этом, по данным среднего варианта прогноза Федеральной службы государственной статистики, доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2018 года по 2025 год с 25,5% до 27,4% и составит 40,2 млн человек", - сообщается в материалах Минтруда.