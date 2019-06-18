Доля пожилых людей среди госпитализированных больных в 2018 году составила почти 36%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уровень госпитализации людей старше трудоспособного возраста увеличивается - по итогам 2018 года он составил 28,7%. Доля пожилых людей в общем числе госпитализированных больных составила 35,9%, сообщается в опубликованном на сайте Минтруда РФ докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

"Уровень госпитализации лиц старше трудоспособного возраста на 100 человек соответствующего населения увеличивается и в 2018 году составил 28,7% (в 2016 году - 27,8%, 2017 году - 28,1%). Доля лиц старше трудоспособного возраста в общем числе госпитализированных больных выросла с 35,2% в 2017 году до 35,9% в 2018 году", - говорится в документе.

Отмечается, что, по данным Минздрава, в целом по России заболеваемость населения старше трудоспособного возраста в 2018 году повысилась и составила 202,6 тыс. зарегистрированных заболевания на 100 тыс. соответствующего населения, тогда как в 2017 году она составляла 199,9 тыс. "Исходя из общей тенденции старения населения и сокращения трудовых ресурсов, с каждым годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда пожилых людей", - следует из доклада.

По данным Пенсионного фонда России, на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 млн 871 тыс. 625 человек, из них работающих - 9 млн 669 тыс. 711 человек.