Сотрудники Сергиево-Посадского хлебокомбината приостановили голодовку

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники Сергиево-Посадского хлебокомбината в Московской области решили приостановить голодовку, объявленную из-за задолженности по зарплатам. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского района.

"Голодовка приостановлена до решения вопроса с заработной платой", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, предприятие приостановило работу в мае 2019 года, потому что была прекращена подача воды, газа и электричества из-за долгов за ресурсы свыше 6 млн рублей. Также завод накопил 14-16 млн рублей задолженности по заработным платам за несколько месяцев. В итоге 40 из 130 сотрудников решились объявить голодовку.

Как сообщил журналистам гендиректор хлебокомбината Сергей Крыжевский, на предприятии работают около 150 человек, и с 6 мая, когда на завод прекратилась поставка газа из-за задолженности, уволилось всего три сотрудника. Также он отметил, что благодаря поддержке правительства Подмосковья предприятию удалось договориться с энергосбытовыми компаниями о том, чтобы вернуть на завод свет, газ и воду. "На днях все это нам должны подключить. Я думаю, уже с понедельника предприятие выйдет на плановую мощность", - добавил Крыжевский.

Ранее сообщалось, что первые средства на погашение долгов по заработной плате перед сотрудниками Сергиево-Посадского хлебокомбината начнут поступать на текущей неделе. Остальные деньги могут быть выплачены работникам в течение нескольких месяцев по мере того, как завод возобновит работу.