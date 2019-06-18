Космонавт Кононенко подарил главе Чечни сделанный со спутника снимок Грозного

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Кононенко, который находится на Международной космической станции (МКС), после общения по спутниковой связи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым подарил ему фотографию Грозного со спутника.

"Очень хорошо Грозный виден. Я снимок делал в 2015 году, и сейчас вот в этом году сделал, по-моему, город разросся и стал ярче", - сказал Кононеко, общаясь с Кадыровым. Затем начальник "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" Павел Власов вручил Кадырову фотографию Грозного со спутника, которую сделал Кононенко в марте 2019 года.

Кононенко находится на борту МКС уже полгода, завершение его работы в составе нынешней экспедиции планируется на 25 июня.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.