Поклонская сообщила, что дети из Сирии после отдыха в Крыму вернулись на родину

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Дети из Сирии, отдыхавшие в Крыму по приглашению главы республики Сергея Аксенова, прошли курс реабилитации и отбыли на родину, сообщила ТАСС во вторник депутат Госдумы от региона Наталья Поклонская, которая была инициатором реабилитации детей.

Ранее сообщалось, что девять детей из Сирии 24 мая прибыли в Крым для 20-дневного курса реабилитации в одном из санаториев Евпатории.

"После прохождения в Крыму полного курса реабилитации основная часть детей вернулась в Сирию. На сегодняшний день в России остаются несколько детишек с серьезными травмами для прохождения лечения, после чего они будут доставлены домой", - сообщила Поклонская.

По ее словам, лечение и реабилитация проводятся без привлечения бюджетных средств. "После формирования новый список детей будет направлен главе Крыма, и после утверждения дети будут доставлены мной в Крым", - отметила она. Депутат не уточнила, когда возможен приезд новой группы детей.

Ранее сообщалось, что из Сирии в Россию доставлены ребята в возрасте от пяти до 14 лет, трое из них находятся в тяжелом состоянии и отправлены на лечение в клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

Договоренность о проведении реабилитации в здравницах полуострова была достигнута в апреле в ходе V Ялтинского международного экономического форума между главой Крыма Сергеем Аксеновым и министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самиром Халилем.