Белгородские власти трудоустроят работников простаивающего завода, обратившихся к Путину

КУРСК, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил управлению по труду и занятости населения региона проработать вопрос трудоустройства сотрудников простаивающего нефтеперерабатывающего завода, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

Ранее работники распространили в сети подготовленное для "Прямой линии с Владимиром Путиным" обращение, где рассказали о проблемах Белгородского нефтеперерабатывающего завода на территории Яковлевского городского округа. Следственными органами предъявлено обвинение гендиректору предприятия по делу о невыплате зарплаты на сумму свыше 21 млн рублей, накануне он был заключен под стражу, пострадавшим признан 121 человек.

"Возникшая на предприятии ситуация находится под личным контролем губернатора области Евгения Савченко. Глава региона поручил управлению по труду и занятости населения области и администрации Яковлевского городского округа проработать вопрос по дальнейшему трудоустройству работников завода. Для каждого человека идет подбор вакансий", - сказал собеседник агентства.

Завод в настоящее время находится в режиме простоя. По данным пресс-службы, сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками составляет 13,5 млн рублей. "На железнодорожной станции "Томаровка" ЮВЖД в настоящий момент находятся цистерны с сырьем. Данный груз фактически является бесхозным, так как грузоотправитель и грузополучатель от него отказались. Решается вопрос отправки груза", - уточнил представитель пресс-службы.

Завод по переработке стабильного газового конденсата и нефти, расположенный в Белгородской области, является крупнейшим предприятием топливно-химического профиля и поставщиком нефтепродуктов в Центрально-Черноземном экономическом районе РФ. Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. тонн сырья в год.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор проходил ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.