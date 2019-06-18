Глава думских единороссов упрекнул Росстат за неактуальные данные по сельским территориям

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подверг критике во вторник территориальные органы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за предоставление парламентариям неактуальных данных по сельским территориям, что затрудняет стратегическое планирование.

"Федеральная служба государственной статистики, а точнее - территориальные органы госстатистики, предоставляют нам данные по сельским территориям неактуальные, из них невозможно получить объективную картину. О каком тогда стратегическом планировании мы можем говорить?" - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции.

На своей странице в Facebook в качестве примера он привел деревню Лукьяники Кардымовского района Смоленской области, где "по статистике числятся жители, только деревни нет". "В Минине регистрируются для получения разрешения на временное пребывание, а потом гражданства, но фактически там эти люди не живут. В Дедешине Ярцевского района прописано более 50 человек, а виден один дом", - добавил вице-спикер и заметил, что есть и деревни с численностью населения больше заявленной Росстатом, но до них даже не проложена грунтовая дорога.

"В Смоленской области, по данным статистики, 3606 деревень с населением до 30 человек. Но это по данным статистики. На эти данные в том числе опирался Минсельхоз, разрабатывая программу комплексного развития сельских территорий", - продолжил Неверов.

"И мы ждем честного ответа от министерства на вопрос о том, что будет с такими деревнями, где на самом деле проживает очень мало человек. По стране - это сотни тысяч наших граждан, и когда мы рассказываем о возможностях госпрограммы, мы должны честно отвечать им на вопрос, на что им рассчитывать", - резюмировал он.