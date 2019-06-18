Росимущество приступило к рассмотрению вопроса о передаче РПЦ музейных объектов в Суздале

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Межрегиональное территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях начало процесс согласования передачи Русской православной церкви (РПЦ) двух объектов музея в Суздале. Об этом ТАСС сообщили во вторник в управлении.

Ранее согласительная комиссия одобрила передачу церкви двух из 12 объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, вопрос о реституции которых поднимался ранее - Знаменской церкви XVIII века и Приказной избы XVI-XVII вв. из ансамбля Покровского монастыря в Суздале.

"В настоящее время в наш адрес поступили документы от Владимирской епархии о решении вопроса о передаче в безвозмездное пользование. Сейчас готовится комплект документов для отправки в центральный аппарат Росимущества для согласования", - сообщила начальник отдела управления Росимущества Ольга Никитина, не уточнив сроков рассмотрения заявки.

По словам собеседницы агентства, комплект документов будет сформирован к концу июня. Он также будет включать отзыв руководства Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в чьем ведении сегодня находятся предполагаемые к передаче объекты. После рассмотрения в центральном аппарате Росимущества ведомство должно будет выпустить поручение о заключении договора о безвозмездном использовании объектов РПЦ. Сроки прохождения этой процедуры в ведомстве не уточняют.

Владимирская митрополия претендовала на 12 объектов религиозного назначения, закрепленных за Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, включая Золотые ворота, Успенский собор, Странноприимный дом, Дмитриевский собор во Владимире, памятники Спасо-Евфимиева монастыря, Богородице-Рождественский собор, Знаменскую церковь и приказную избу в Суздале, а также на Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном. Общая площадь изначально заявленных объектов составляет более 20% от общей площади экскурсионных площадей музея, а на культовые объекты приходится 65% всех посещений музея-заповедника, который является одним из центральных на маршруте Золотого кольца России.