Власти Симферополя объяснили загрязнение реки Салгир первым за 35 лет ремонтом набережной

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Грязный цвет воды в реке Салгир, которая является одним из главных символов Симферополя, связана с ремонтом набережной, который не проводился около 35 лет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" сообщалось, что жители Симферополя подготовили обращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным" по вопросу загрязнения реки Салгир в Крыму.

"Загрязнение воды - это естественный процесс, так как впервые за последние 35 лет проводится реконструкция набережной одного из главных символов города, любимой горожанами достопримечательности, реки Салгир", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что работы начались в конце мая и ведутся ударными темпами, поскольку "поставлена задача завершить реконструкцию и благоустроить территорию к 4 сентября".

По состоянию на вторник, из 17 тыс. кв. м. русла реки, проходящей по Симферополю, очищено 3,3 тыс. кв. м., вывезено 9,8 тонн иловых отложений, что составляет 20% от общего объема.

Ранее сообщалось, что власти Крыма выделили из республиканского бюджета 550 млн рублей на ремонт 8,5-километровой городской набережной реки Салгир. На набережной будет полностью заменена плитка, обновлены чугунные ограждения, отремонтированы 36 пешеходных мостов, восстановлены фонтаны, проведено благоустройство территории. Река Салгир является самой протяженной на Крымском полуострове, ее длина составляет 232 км.