В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару

Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом. В жару не рекомендуется злоупотреблять газированными сладкими напитками, лучше выбрать воду. Как утверждают эксперты, качество воды во многом зависит не от места происхождения, а от производителя.

"Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников", - приводятся в сообщении слова заместитель руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

Вода высокого качества имеет в составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ. Важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы. Натуральными добавками могут выступать йод и серебро. На дне бутылки не должно быть осадка: чем глубже скважина, из которой была добыта вода, тем прозрачнее будет жидкость.

В стеклянных бутылках вода дольше сохраняет полезные свойства даже при несоблюдении условий перевозки и хранения. Но и пластиковую бутылку не стоит опасаться: при ее производстве используется только пищевой пластик.

Как показывают исследования, отечественные образцы не уступают зарубежным, а часто и превосходят их.

В Роскачестве заявили, что ни в одном образце не были обнаружены синегнойная палочка, нитриты и токсичные элементы.

Что касается выбора кваса, то тут важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток. Предпочтение следует отдавать напиткам, сделанным по ГОСТу. В квасе обязательно содержится спирт (не более 1,2 градуса).

"Когда дрожжи начинают бродить, выделяются продукты метаболизма, в том числе и органические кислоты, и летучие компоненты. А если производитель просто взял ингредиенты и смешал их, никаких органических кислот и летучих компонентов в изготовленном продукте не будет", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Национального союза производителей пива и напитков Валерии Исаевой.

При исследовании в четырех брендах кваса эксперты обнаружили не характерный для кваса состав летучих компонентов, в одном случае был выявлен образец "безалкогольного" кваса, который был сделан по ГОСТу на газированные напитки. При производстве классического кваса не должны применятся искусственные добавки: подсластители, красители и усилители вкуса. Надпись "живой" на этикетке не означает наличие каких-либо особенных свойств у продукта. Это лишь маркетинговая уловка, отмечают эксперты Роскачества.

При выборе лимонада следует знать, что производство газированных напитков предполагает или использование консервантов, или пастеризацию. Иногда производители заменяют натуральный сахар более дешевыми аналогами. Яркие цвета лимонаду обеспечивают красители: E131 (синий), E110 (желтый с оттенком заката), E102 (ярко-желтый).

Роскачество не выявило превышений обязательных требований в пищевых добавках в образцах лимонада. Однако эксперты не рекомендуют пить лимонад в жару: в одном литре газировки содержится от 80 до 100 граммов сахара.